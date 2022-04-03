محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ الحدود الشمالية
يمثّل شهر رمضان الفضيل موسماً عامراً بالعبادات والطاعات, وميداناً للتنافس في أعمال البر والإحسان وتفطير الصائمين في العديد من الأماكن والساحات العامة والجوامع والمساجد،ويتجلى ذلك بتنافس أكثر من 30 متطوعاً من الفرق التطوعية المعتمدة في تقديم وجبات الإفطار لنحو 1000 صائم من جنسيات مختلفة في مخيم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة رفحاء ،تحت شعار “إفطار ودعوة”،حيث يحتوي المخيم على 133 سفرة.
وأكد عددٌ من المتطوعين أن مشاركتهم تأتي لكسب الأجر والمثوبة،وخلق روح التعاون بين أفراد المجتمع، مشيرين إلى أنها لحظات سعيدة عندما يُقدِّم الواحد منهم وجبات الإفطار للصائمين مع ابتسامة تعلو وجوههم مرددين عبارة: «تقبَّل الله منَّا ومنكم»،مما يكون له أثر كبير في إطار الترابط الاجتماعي والنسيج الوطني والديني.
يُذكر أن مشروع إفطار الصائمين يأتي ضمن مشروع المبادرة المجتمعية خلال شهر رمضان تحت شعار “في شهر الخير أبشر بالخير2”.
كانت هذه تفاصيل خبر أكثر من 30 متطوعاً يقدمون الإفطار لنحو 1,000 صائم على طريق الشمال الدولي في رفحاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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