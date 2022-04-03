“موهبة” تعلن فوز 1520 طالباً وطالبة بجوائز مسابقة “كانجارو موهبة للرياضيات 2022”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلن معالي الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة” الدكتور سعود بن سعيد المتحمي اليوم, نتائج مسابقة “كانجارو موهبة للرياضيات 2022م”، في حفل ختامي أقيم عن بُعد, بفوز 1520 موهوباً وموهوبة، يمثلون 13 منطقة تعليمية و35 إدارة تعليمية بجوائز المسابقة، وحصدهم 282 ميدالية ذهبية و493 ميدالية فضية و745 ميدالية برونزية.

وبارك معالي الأمين العام لمؤسسة “موهبة” للفائزين والفائزات هذا الإنجاز، مؤكداً أنهم يمثلون نخبة من ملايين الطلاب الذين اختاروا خوض غمار هذه المسابقة، التي تُعد إحدى أدوات الكشف عن المواهب.

وقدٌّم معالي الأمين العام التهنئة لمدارس الطلاب الفائزين ومعلميهم وأسرهم على هذا الإنجاز والتفوق، متمنياً لهم المزيد من التميز من خلال البرامج التي ستقدمها لهم “موهبة” في الفترة المقبلة لتنمية قدراتهم، وصقل مواهبهم، ووضعهم على أول طريق العالمية، وحصد الجوائز, مُهنِّئًا الطلاب على شغفهم بمادة الرياضيات، الذي يدل على نسبة ذكاء عالية، ومحتوى معرفي بحكم هذا الشغف، مضيفاً أن الجميع فائز في هذه المسابقة، حتى من لم يحالفه الحظ، فهو بمجرد مشاركته في المسابقة أصبح فائزاً، لكنه يحتاج إلى مزيد من الممارسة، حيث لم يعد التعليم مقصوراً على المدرسة والمعلم.

وأفاد معاليه أن من لم يوفق بالاستمرار، فهو يمتلك تجربة لم تنضج بعد، وتحتاج فقط إلى مزيد من التعلم، حيث أصبح العالم الافتراضي مليئاً بكل الاحتياجات والمحتويات والأساليب المتنوعة، مقدماً لهم نصيحة بالتوسع في الاستفادة من هذه المعطيات، والبدء في بناء المعرفة والتعلم الذاتي، لافتاً الانتباه إلى أن الطالب هو مصدر البحث والاستقراء في عصرنا الحالي، الذي وفر كل أوعية المعلومات والمعارف لمن أراد أن يتعلم.

وأشار إلى أن من يقوم بالتعلم الذاتي المستمر سيكون له أثر، وسيكون عالم المستقبل مثل العلماء الذين تركوا أثراً في حياتنا وأنتجوا لنا التقنية التي نعيشها، مؤكداً أن جميعهم بدؤوا من الرياضيات.

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ووجه رسالة إلى أبنائه الطلبة والطالبات، ولكل إنسان في الحياة، مبيناً أن الرياضيات ليست عمليات جمع وطرح وضرب وقسمة فقط، ولكنها تستمر معنا طوال حياتنا لحل المشكلات والتفكير المجرد والاستنتاج والاستقراء المنطقي.

وأوضح معاليه أن مسابقة كانجارو موهبة للرياضيات، تعد من أكبر المسابقات في العالم، وتستخدم “موهبة” اختبارها كأحد المقاييس لاكتشاف الموهوبين، ومن ثمّ تقديم المزيد من الرعاية لهم لتطوير قدراتهم الإبداعية وتفكيرهم التجريدي، من خلال تقديم برامج تطبيقية مكثفة في مجالات العلوم المختلفة.

وشدَّد معالي الدكتور المتحمي على أن “موهبة” تعتز بشراكتها مع وزارة التعليم لخدمة الموهوبين من طلبة التعليم العام، وأنهما يسيران معاً على درب اكتشاف ورعاية الموهوبين، والحفاظ على رأس المال السعودي المبدع والموهوب، مشيراً إلى أن النجاحات التي تحققت تؤكد ثبات خطوات المملكة في مسيرتها نحو التقدم والرقي، وتعكس القفزات النوعية التي تتحقق يوماً بعد يوم، وتسهم في تحقيق رؤية 2030 ورؤية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع،لرفع جودة التعليم ليصبح بين 20 إلى 30 أفضل نظام تعليمي في العالم.

وتضمَّن الحفل عرض فيلم عن مسابقة كانجارو موهبة، ومسيرتها، وأهميتها في تعليم الرياضيات في بيئة محفزة، واستخدامها في الحياة اليومية.

وبلغ عدد المسجلين في مسابقة كانجارو موهبة للرياضيات 2022م، 30458 طالباً وطالبة،من بينهم 17685 طالباً و12773 طالبة، وعدد الطلاب السعوديين 26909 طلاب، و3549 مقيماً، يمثلون 95 إدارة تعليمية (بنين وبنات)، و16707 مدارس حكومية، و10935 مدرسة أهلية، و2816 مدرسة عالمية.

يذكر أن الاختبار أقيم يومي 25 و26 من شهر مارس الماضي، وتضمن 6 اختبارات عن بُعد، من خلال 6 مستويات، حسب الصفوف الدراسية، وجرت بصورة إلكترونية من دون تدخل بشري في مراحل الأداء والتصحيح والرصد، وأن الاختبارات شملت اختباراً لطلبة الصف الثالث والرابع الابتدائي، واختباراً لطلبة الصف الخامس والصف السادس الابتدائي، إضافة إلى اختبار لطلبة الصف الأول المتوسط، والصف الثاني المتوسط، واختبار لطلبة الصف الثالث المتوسط، والصف الأول الثانوي، وأخيراً اختبار لطلبة الصف الثاني الثانوي والصف الثالث الثانوي.

وتستهدف مسابقة “كانجارو موهبة للرياضيات” الطلاب في الصفوف من الثالث الابتدائي إلى الثالث الثانوي في مدارس التعليم العام، والمدارس الأهلية، بمختلف إدارات التعليم بمناطق المملكة بنين وبنات.

وتهدف المسابقة إلى تشجيع الطلاب والطالبات على إتقان المعرفة في الرياضيات، وتطوير المهارات الرياضية، والقدرة على حل المسائل الحسابية، وتطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بحياتهم اليومية، إلى جانب توفير بيئة تعليمية تنافسية محفزة وممتعة لتعليم الرياضيات، وتعزيز أهمية تعلم الرياضيات لطلبة التعليم العام،واكتشاف الطلبة المتميزين في الرياضيات، وضمهم للفرق والمنتخبات السعودية؛للمنافسة في المحافل والمسابقات الدولية.