شكرا لقرائتكم خبر أفضل 9 وظائف تستهدف الرياضيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - العمل في مجال الرياضة هو حلم لكثير من الناس. سواء كنت رياضيا سابقا أو معجبا شغوفا، فإن الحصول على وظيفة تقوم بشيء تحبه وأنت محاط بأشخاص متشابهين في التفكير يعد فوزا كبيرا، عندما يفكر معظم الناس في الوظائف الرياضية ، فإنهم يميلون إلى التفكير في الرياضيين والمدربين في الدوري. في حين الوظائف الرياضية موجودة في جميع أنواع المهن والصناعات، بما في ذلك الرعاية الصحية والسفر والاتصالات وتجارة التجزئة والتصنيع والقانون والتمويل.

«مكة» جمعت قائمة بأفضل الوظائف في صناعة الرياضة، ومن المتوقع أن تشهد نموا كبيرا في السنوات القادمة.

1- مخطط الأحداث الرياضية

يعمل مخططو الأحداث وراء الكواليس، ويتعاملون مع لوجستيات الأحداث والسفر، واختيار المكان، وإدارة المقاولين والموردين. قد يكون هؤلاء المحترفون أيضا مسؤولين عن الترويج للحدث وتنسيق أمن الحدث. يحتاج مخططو الأحداث إلى مهارات اتصال وتنظيم ممتازة.

2- الإحصائي الرياضي أو محلل البيانات

يقوم الإحصائيون والباحثون العاملون في صناعة الرياضة بدراسة وتحليل مجموعات معقدة من البيانات المتعلقة باللاعبين والفرق والدوريات. يمكن أن يساعد عملهم المؤسسات على التنبؤ بالنتائج واستكشاف اللاعبين وتحسين أداء الرياضيين والحفاظ على صحة اللاعب وتحسين حضور المعجبين.

يعمل الإحصائيون والمحللون الرياضيون في الكليات والفرق المهنية، ووسائل الإعلام، وشركات البيانات الرياضية. من المرجح أن تؤدي الشعبية المتزايدة للبطولات الرياضية الخيالية والرياضات الالكترونية إلى نمو كبير في الوظائف في هذه الفئة.

3- صحفي رياضي أو مذيع

الصحفيون المطبوعون والمسموعون ضروريون لربط المشجعين بفرقهم المفضلة.

يعمل الصحفيون والمذيعون الرياضيون في المنافذ الإخبارية والترفيهية في جميع أنحاء البلاد، ويقدمون التعليقات الرياضية والأخبار العاجلة والقصص من وراء الكواليس. غالبا ما يقابلون اللاعبين والمدربين والمالكين ومسؤولي الدوري.

4- مدير رياضي

يحافظ مديرو الألعاب الرياضية على تشغيل البرامج الرياضية من المدرسة المتوسطة إلى الكلية بسلاسة وكفاءة. عادة ما يكون هؤلاء المحترفون مسؤولين عن تعيين المدربين والموظفين، وتخطيط وتنظيم جداول اللعبة، وإدارة ميزانيات الأقسام، ومراقبة أهلية الطلاب، وتنسيق السفر، والإشراف على جهود التسويق والعلاقات العامة، وضمان سلامة اللاعب.

5- مدير التسويق الرياضي

يعمل مديرو التسويق الرياضي نيابة عن الفرق والبطولات وشركات الملابس ووكالات الدعاية وشركات إدارة الرياضة والمزيد، وهؤلاء المحترفون مسؤولون بشكل عام عن زيادة الإيرادات من خلال مبيعات المنتجات ومبيعات التذاكر والرعاية. غالبا ما يتضمن العمل المهام المرتبطة بالعلامات التجارية والتسويق الرقمي وتطوير المحتوى والحملات وأبحاث المنتجات.

6- ممارسة علم وظائف الأعضاء

يعمل هؤلاء المهنيون الصحيون مع الرياضيين لتطوير وتنفيذ برامج التمارين المصممة لتعزيز التكييف وتحسين المرونة وزيادة مستويات القوة والقدرة على التحمل. كما أنها تساعد في إعادة تأهيل العملاء المصابين بإصابات ومساعدة العملاء ذوي الإعاقة.

قد يعمل علماء فسيولوجيا التمرين مع الفرق الرياضية المهنية والجماعية والعيادات الطبية والمستشفيات ومراكز اللياقة البدنية. يتعاون صانعو معدات الأداء الرياضي أحيانا مع علماء فسيولوجيا التمرين عند تصميم المنتجات.

7- مدرب رياضي

المدربون الرياضيون مسؤولون عن منع وتشخيص وعلاج الإصابات المرتبطة بالرياضة التي تحدث عادة أثناء جلسات التدريب والممارسات والألعاب. قد يساعد هؤلاء المدربون أيضا الفرق على الامتثال للوائح السلامة الفيدرالية والولائية، وتطوير برامج تغذية الرياضيين، وعقد ورش عمل تعليمية.

يجد المدربون الرياضيون مناصب في الكليات والجامعات والمدارس الثانوية والفرق الرياضية المحترفة ومراكز اللياقة البدنية والمستشفيات والمرافق الطبية الأخرى، وغالبا ما يعملون تحت إشراف الطبيب.

8- طبيب الطب الرياضي

يقوم أطباء الطب الرياضي بتشخيص وعلاج حالات وإصابات العضلات والعظام في كل من الرياضيين وغير الرياضيين الذين قد يتعرضون للإصابة نتيجة للنشاط البدني. يعالج الكثير أيضا الرياضيين الذين يعانون من الارتجاج والربو والسكري وغيرها من الحالات التي يمكن أن تؤثر على الأداء.

بالإضافة إلى ذلك، غالبا ما يقدم هؤلاء المهنيون الطبيون إرشادات غذائية للعملاء، ويخطرون المدربين بتقدم إعادة تأهيل اللاعبين، ويقدمون الإحالات إلى متخصصين آخرين.

9- مدير الاتصال أو العلاقات العامة

يقوم مديرو الاتصالات والعلاقات العامة بإنشاء صورة عامة مواتية للشركة أو الفريق أو الفرد الذي يمثلونه والحفاظ عليها. يقوم هؤلاء المحترفون بكتابة وتوزيع البيانات الصحفية، والاستجابة لطلبات وسائل الإعلام والمقابلات، ومراقبة نشاط وسائل التواصل الاجتماعي، وترتيب الأحداث الخاصة والترويج لها.