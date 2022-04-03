نقش الحناء .. مبادرات تشجيعية لتدريب الأطفال على الصيام بالحدود الشمالية

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – جلالة الملك القائد الأعلى يقيم مأدبة افطار لعدد من كبار ضباط قوة الدفاع والحرس الوطني ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات الوطني

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