أوكرانيا.. العثور على 410 جثث لمدنيين قرب كييف

محمد بن مسعود - الدمام - قالت المدعية العامة الأوكرانية، إيرينا فينيديكتوفا، اليوم الأحد، إن المدعين العامين الأوكرانيين الذين يحققون في جرائم حرب محتملة من قبل روسيا عثروا على 410 جثث في بلدات بالقرب من كييف وتم فحص 140 منها.

ونفت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها قتلت مدنيين في بوتشا الأوكرانية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول الإغاثة المحلي في مدينة ​بوتشا​ الأوكرانية، سيرهي كابليتشنيعثر، تأكيده بأنه “عثر على 57 جثة في ​مقبرة جماعية​ في بوتشا قرب ​كييف​ بعدما حررتها ​القوات الأوكرانية​ هذا الأسبوع”.

وأفادت الوكالة في وفتٍ سابق، بأنه “في المدينة شاهد صحافي تابع للوكالة جثث نحو عشرين رجلا، أحدهم مصاب بجرح بالغ في الرأس في أحد الشوارع”.

كما نقلت عن رئيس بلدية المدينة، أناتولي فيدوروك، التي استعادها الأوكرانيون من ​القوات الروسية​، قوله إن “كل هؤلاء الأشخاص أعدموا، قتلوا برصاصة في مؤخر الرأس”، مشيرا إلى “دفن نحو 300 شخص في مقابر جماعية”.