وزارة العدل تتيح التحقق إلكترونيًا من صكوك حصر الورثة القديمة الصادرة من جميع المحاكم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
أعلنت وزارة العدل اكتمال إطلاق خدمة التحقق من صكوك حصر الورثة القديمة عبر بوابة ناجز الإلكترونية Najiz.sa، بعد نجاح المرحلة الأولى التي كانت تختص بالصكوك التابعة لمحكمة الأحوال الشخصية الرياض.
وأوضحت الوزارة، أن الخدمة شملت جميع الصكوك الصادرة من جميع المحاكم في مختلف مناطق المملكة، ضمن السعي إلى التيسير على المستفيدين واختصار الوقت والجهد عليهم ، مشيره إلى أن الخدمة تمكّن المستفيد من التحقق من صكوك حصر الورثة غير الإلكترونية ومطابقتها بنسخة إلكترونية من خلال بوابة ناجز.
وبينت أنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال الدخول على بوابة ناجز الإلكترونية ثم اختيار الخدمات الإلكترونية واختيار خدمة “التحقق من وثيقة حصر الورثة” من خلال الحالات الاجتماعية.
يذكر أن وزارة العدل أتاحت أكثر من 130 خدمة إلكترونية عبر بوابة ناجز، في جميع القطاعات، عبر خطوات ميسرة؛ ما يغني المستفيدين عن زيارة المقرات العدلية.
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