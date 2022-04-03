محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. قصة رجل وزوجته عزيزين نفس .. والمكر والحيلة أبرز صفاتهم!

استعرض الراوي نواف الهويمل، قصة زوجين عزيزين النفس، كاشفاً عن أبرز صفاتهما.

وقال الهويمل، خلال برنامج “علوم الأولين”، المذاع على “قناة السعودية”:”زوجان عزيزان النفس، لكن المكر والحيلة كانت أبرز صفاتهما”، لافتا:”هذان الزوجان حايلا بالأمور، وحاولا يدرجونها، وكل ما دورا لهما عن شغلة تسكر الباب في وجهيهما، حتى حصل بينهما الحوار الشديد”.

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وبحسب الفيديو، فإن الزوجة أعطت كوباً من الحليب لزوجها، فانفعل الزوج بسبب أنها أعطته الكوب الذي ظهر فيه القليل من الحليب، قائلاً:”أراكي ما كملتي لي الكأس، ليكون شربتي من وراي”.

فردت الزوجة عليه، قائلة:”أعوذ بالله تحسدني على عافيتي، ترى هذا اللي باقي من أمس قسمته بيني وبينك”، فيما قال لها “المفروض عبيتي الكأس كله عشان أقوي عظامي”.

وعلقت الزوجة، قائلة:”إلى متى نظل كذا ما عندنا شيء نأكله، قوم شوفلك شغلة”، فرد عليها الزوج:” أنا لقيت شيء وقلت لا هذا حال الناس والجيران”.

وفرحت الزوجة عندما أعطاهما جارهما “أبوعلي”، طبق به تمر، وقالت لزوجها:”خلينا نأكل نسد جوعنا”، فرد عليها الزوج:”أفكر في شيء يخلينا ما نجوع”.