انضمام "سارة" و"حصة" للأسطول البحري السعودي

محمد بن مسعود - الدمام - 09-02-1443 08:04

صدى تبوك – متابعة

أعلنت الهيئة العامة للنقل، اليوم (الأحد)، رفع العلم السعودي على الناقلتين البحريتين “سارة” و”حصة”، بعد تسجيلهما في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام.

وتنضم السفينتان العملاقتان إلى الأسطول البحري السعودي، ليصبح إجمالي السفن الوطنية التي تحمل علم المملكة حتى اليوم 426 سفينة تزيد حمولتها الطّنيّة على 13.5 مليون طن، ما يرفع من السعة الطّنيّة للأسطول البحري السعودي، ويعزز من مكانتها كمركز لوجستي عالمي.

وتعد الناقلتان الجديدتان لنقل البضائع السائبة إحدى الناقلات الوطنية التي تمتلكها وتشغلها الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري “بحري”، وهما من نوع هيونداي، وتبلغ حمولة كل منهما 43735 ألف طن متري، وبهاتين الناقلتين يصبح عدد ناقلات البضائع السائبة في الأسطول البحري السعودي 8 ناقلات.