بعد توقف 14 عاما.. عودة الدراسة في رمضان

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الدمام - شريف احمد - مدير التعليم بالأحساء يشيد بالحضور القوي للطلاب في المدارس

قال مدير التعليم بالأحساء حمد العيسى ان عدد الطلاب مكتمل في اليوم الأول من شهر رمضان.

وأشار إلى الجهود التي تبذلها وزارة التعليم ممثلة في الوزارة وأيضا مكاتب التعليم، من إدارات التعليم ومديري المدارس، مؤكدا أنها لا شك تأتي ثمارها في مثل هذه الظروف، لا سيما مع مرور التعليم بعدد من الأزمات.

وأوضح أنه زار أكثر من ثلاث مدارس تقريبا هذا اليوم، لافتا إلى اكتمال عدد الطلاب، هذا فضلا عن فرحة الطلاب بهذا الشهر الكريم وشهر النشاط والجد والمثابرة.

وذكر: "نحن الآن في بداية لفصل ثالث ولاشك اعتدنا على طلاب من الجد والمثابرة".