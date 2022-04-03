حركة نشطة في سوق السمك بجازان مع دخول شهر رمضان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

شهد سوق السمك في مدينة جيزان حركة تجارية نشطة مع دخول شهر رمضان المبارك ، حيث يرتاده سكان مدينة جيزان والمحافظات وقرى المنطقة لشراء مختلف أنواع الأسماك التي تعد من أهم الوجبات الرمضانية خلال هذا الشهر الفضيل.

ورصدت عدسة “واس” وفرة المعروض من الأسماك وتنوّعه وكثرة مرتاديه , وسط رقابة مكثفة من أمانة المنطقة للتأكد من تحقيق أعلى مستويات النظافة ومتابعة انضباط العمالة ومدى التزامهم بجميع الاشتراطات الاحترازية.

ويتربع السمك على قائمة الأطباق في المائدة الرمضانية لأهالي منطقة جازان , حيث يشكل وجبة أساسية تقدم إلى جانب وجبات شعبية أخرى كـ”المغش” و “الخمير” -عيش الذرة الرفيعة- و”اللحوح” و”الحلبة” .

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ومن الأسماك المعروضة في سوق جيزان “الكنعد ، والهامور ، والشعور ، والبياض ، والعقام -البراكودا -“، إلى جانب الربيان والقشريات والرخويات الأخرى التي يتم صيدها معظم أيام العام .

مما يذكر أن هناك أكثر من ” 6000 ” صياد يمارسون مهنة الصيد على امتداد سواحل منطقة جازان وجزر فرسان ، مستفيدين من مرافئ الصيد المنتشرة على امتداد سواحل المنطقة، ومحافظين على مهنة صيد الأسماك، وبارعين في أنواع الصيد وطرقه من شباك الصيد و”الجلب” السنّارة ، وكذلك المجرور ، فضلًا عن التطور في استخدام القوارب ووسائل الصيد عبر شباك الجر وشباك الشانشولا.