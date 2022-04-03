استشاري يحذر من الإفطار على السجائر.. لهذا السبب

محمد بن مسعود - الدمام - حذر الدكتور خالد النمر، اليوم الأحد، من خطورة الإفطار على القهوة بشكل مباشر.

وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن الإفطار على القهوة السوداء تحديدا مع سيجارة فقط، كما يفعل البعض خطأ.

وبين أن هذا الفعل يعقبه ألم في الصدر، مشيرا إلى أن الفحوصات أثبتت أنها ليست جلطة وإنما حموضة وارتجاع مريء.

وشدد استشاري القلب على أن التدخين بلا شك مضر، موجها نصيحة للقراء: “إنْ كنتَ لابد فاعلاً فلا تدخن على معدة فاضية”.