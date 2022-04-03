اخبار الخليج – «هيئة السياحة»: مهرجان الطعام سجَّل 175 ألف زائر وتضمن ما يقارب 200 عرض ترفيهي

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن أن النسخة السابعة من مهرجان البحرين للطعام الذي اختتم فعالياته مؤخرا سجلت 175.234 زائرا، وأوضحت أن الأسبوع الثاني من المعرض سجل لوحده أكثر من 100 ألف زيارة، بعد أن كان الأسبوع الأول سجل قرابة 75 ألف زيارة.

وتسنَّت الفرصة لهؤلاء الزوار؛ والذين زار بعضهم المهرجان عدة مرات؛ تجربة أنواع مختلفة من المأكولات والحلويات والمشروبات قدمها 120 مطعما شارك في المهرجان بزيادة وصلت إلى 32% في عدد المشاركين مقارنة بعام 2020، من ضمنها فروع لمطاعم معروفة كبرى ومطاعم مستقلة يملكها على الأغلب رواد أعمال اختاروا الطعام والضيافة مجالاً لإبداعاتهم وابتكاراتهم.

كما تابع زوار مهرجان البحرين للطعام قرابة 200 فعالية وعرض مصاحب للمهرجان على مدى أيامه الـ 16، بما في ذلك فعاليات رئيسية كبرى مثل «ركن الطبخ» بحضور عدد من رواد ورائدات الطبخ «الشيف» في البحرين، واستضافة مواهب بحرينية قدمت عدداً من العروض الموسيقية والفنية، وعروض في المنطقة الترفيهية ، ومنطقة مخصصة للعب الأطفال، كما شهد المهرجان أيضا سحوبات على جوائز بالتعاون مع فنادق ومطاعم في جميع أنحاء البحرين،مما عزز من تكامل التجربة التي يقدمها هذه المهرجان لزواره ومرتاديه من المواطنين والمقيمين والسياح.

وصرح الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة الدكتور ناصر قائدي «يحق لنا أن نفخر مع شركائنا بهذا الإنجاز الذي حققه مهرجان البحرين للطعام، سواء على صعيد عدد الزوار أو الفعاليات المصاحبة أو عدد المطاعم المشاركة، ولا شك أن هذا النجاح ثمار جهود كبيرة بذلت على صعيد التخطيط والتجهيز لهذا المهرجان وتسويقه محلياً وإقليمياً على نطاق واسع، خاصة وأنه من الفعاليات السياحية الترفيهية السنوية الكبيرة على أجندة هيئة السياحة».

وأضاف د. قائدي «سعداء بأننا استضفنا أكثر من 175 ألفاً من البحرينيين والمقيمين والزوار والسياح من الأفراد والعائلات على مدى 16 يوما خلال مهرجان البحرين للطعام هذا العام، مما يضاعف من مسؤوليتنا في الأعوام القادمة في البناء على النجاح الذي تحقق والوصول إلى معدلات أداء أعلى»

.

وأشار إلى أن مهرجان البحرين للطعام بات يشكل نقطة جذب رئيسية للزوار من خارج البحرين ومحطة مهمة على برنامج زيارتهم، وبما يساعد على تنمية قطاع السياحة ككل والذي يشكل مجال الضيافة ركنه الأساسي، ويسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية السياحية للبحرين 2022-2026.