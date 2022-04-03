محمد بن مسعود - الدمام - ضبط قاتل زوجته بالأسيد في جدة .. وشقيقة الضحية تكشف ردة فعلها عندما رأته أمامها بمركز الشرطة

صحيفة المرصد: تمكنت الجهات المعنية بجدة، قبل ساعات، من ضبط الزوج الذي اعتدى على زوجته وطفلتها بمادة الأسيد حتى فارقت الحياة، فيما ما زالت ترقد ابنتها بالعناية المركزة

ومن جهتها، قالت جميلة الزهراني، شقيقة الضحية رحاب، إنهم تعرفوا بمركز الشرطة على الجاني “قاتل شقيقتها”، مبينة أنه لم تظهر عليه أي علامات الندم بعد جريمته البشعة التي قام بها.

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ردة فعل شقيقة الضحية

ولفتت إلى أنها لم تتمالك نفسها وشعورها عندما رأت قـاتل شقيقتها أمامها في مركز الشرطة، حيث بدأت تناديه بـ”المجرم”، موضحة أنه لم يرد عليها لأنه لا مجال لديه للرد بعد فعلته الشنيعة، وفق “العربية نت”.

وتابعت:”الجهات الأمنية أكدت لهم أن الجاني سترفع ضده أكثر من قضية من جميع المتضررين في الحادثة، منهم طليق شقيقتها “والد الطفلة المصابة”، وأكثر من خمسة من الجيران وبعض رجال الدفاع المدني الذين تأثروا جميعهم من الحرق بمادة الأسيد”.

يذكر أن الأجهزة الأمنية بجدة، فتحت التحقيق في جريمة مروِّعة وقعت بأحد الأحياء شرق جدة بعدما سكب مواطن على زوجته وطفلتها ماء الأسيد الحارق؛ ما تسبَّب بوفاة الزوجة، فيما أُصيبت طفلتها بحروق بالغة.

والدة الضحية

من جانبها، روت والدة الضحية تفاصيل الجريمة، حيث قالت إن زوج ابنتها كان يسكب الأسيد على الجيران وعلى كل من حاول إنقاذ ابنتها وحفيدتها، مضيفة أن ملامح ابنتها تغيرت نتيجة الحرق وما زالت التحقيقات جارية لتحليل جـثتها.

وأكدت أنه أثناء الجريمة البشعة تواصلت معها رحاب وهي تحتضر لتوصيها على ابنتها، حيث كانت تردد “زوجي قتلني وبنتي أمانة عندكم”.