الأردن.. الأمير حمزة بن الحسين يتخلى عن لقبه

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق لملك الأردن الملك عبدالله الثاني، في بيان له، اليوم الأحد، تخليه عن لقبه.
وقال إنه توصل إلى أن قناعاته وثوابته لا تتماشى مع المؤسسات الحديثة للمملكة، مضيفا: “كان لي الشرف العظيم بخدمة بلدي وسأبقى كما كنت دائما وما حييت مخلصا لأردننا الحبيب”.
يشار إلى أن الأمير حمزة قدم اعتذارا مؤخرا للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عن تصرفاته في القضية التي عرفت إعلاميا بـ”قضية الفتنة”.
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وقال إنه أخطأ في حق الملك عبد الله الثاني قائلا: “أعتذر من الشعب الأردني ومن أسرتنا عن كل هذه التصرفات”.
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