اخبار دوليه – فنان مصري يقدم شخصية «الرئيس السيسي» في مسلسل «الاختيار 3»

محمد بن مسعود - الدمام - حظي ظهور شخصية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في أحداث الحلقة الأولى من مسلسل «الاختيار 3»، بتفاعل كبير.
ظهر الفنان ياسر جلال، مجسدا شخصية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أثناء ترؤسه جهاز المخابرات الحربية قبل ثورة 30 يونيو 2013.
وبدأت أحداث «الاختيار 3» من أغسطس/ آب 2012، وهي الفترة التي حاولت خلالها جماعة الإخوان الإرهابية السيطرة على مفاصل الدولة المصرية.
وفي أحداث الحلقة الأولى ظهر الفنان خالد الصاوي، وهو يجسد شخصية القيادي الإخواني خيرت الشاطر، وهو يفكر في الإطاحة بالمشير طنطاوي الذي كان يشغل منصب وزير الدفاع آنذاك، وتعيين وزير دفاع جديد يدين لهم بالولاء والطاعة، وخلال النقاش بين القيادات الإخوانية، اقترح أحدهم تعيين عبدالفتاح السيسي وزيرا للدفاع بدلا من المشير محمد حسين طنطاوي، إلا أن ترشيحه لم يلق ترحيبا من خيرت الشاطر.
مسلسل «الاختيار 3» يشارك في بطولته كريم عبد العزيز، ياسر جلال، أحمد عز، أحمد السقا، إيمان العاصي، وعبدالعزيز مخيون، وبيومي فؤاد، وهشام إسماعيل وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.
ويتناول مسلسل «الاختيار 3»، فترة حاسمة من تاريخ البلاد وهي التي مرت بها خلال عام 2013 إبان انطلاق ثورة 30 يونيو/ حزيران، التي نجحت في إسقاط مخططات الإرهابية بعد عام من الحكم، حاولوا خلاله تحويل البلاد إلى إمارة إخوانية تحقيقًا لمخططاتهم الدولية التي كان يديرها مكتب الإرشاد.
ويتناول مسلسل «الاختيار 3»، فترة حاسمة من تاريخ البلاد وهي التي مرت بها خلال عام 2013 إبان انطلاق ثورة 30 يونيو، التي نجحت في إسقاط مخططات الإرهابية بعد عام من الحكم ، حاولوا خلاله تحويل البلاد إلى إمارة إخوانية تحقيقًا لمخططاتهم الدولية التي كان يديرها مكتب الإرشاد.
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