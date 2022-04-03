خادم الحرمين الشريفين يتلقى اتصالاً هاتفياً من أمير دولة الكويت هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفياً، اليوم، من أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة، هنأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك.

وقد بادله خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – التهنئة بالشهر الفضيل، سائلاً الله تعالى أن يعيده على الجميع باليُمن والمسرات.