اخبار الخليج – سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة يلتقي اللورد فيليب هاموند عضو مجلس اللوردات البريطاني

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل معالي الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة، بمقر السفارة في لندن، سعادة اللورد فيليب هاموند، عضو مجلس اللوردات البريطاني.

وقد رحب معالي السفير بسعادة اللورد فيليب هاموند، مؤكدًا اعتزاز مملكة البحرين بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تربطها بالمملكة المتحدة، منوهًا بأهمية استمرار تعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يحقق التطلعات والأهداف المشتركة.

من جانبه، استعرض سعادة اللورد فيليب هاموند النتائج الإيجابية لزيارته مؤخرًا لمملكة البحرين ولقائه بعدد من كبار المسؤولين، مسلطًا الضوء على أوجه التعاون المشتركة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتنميتها والعمل على تحقيق الأهداف المرجوة منها.

كما قام الجانبان بمناقشة سبل تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين، والتأكيد على أهمية رفع مستوى التعاون الاقتصادي الاستراتيجي بين البلدين، لاسيما في ظل تعدد وتنوع الفرص الاستثمارية في كلا البلدين الصديقين.