شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحوال المدنية المتنقلة» تقدم خدماتها للنساء بالأحساء لمدة أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تقديم الخدمات للرجال والنساء في (9) مواقع حول المملكة

تقدّم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (9) مواقع حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مركز قيا, ومركز أبو راكة، فيما تقدم الخدمة يوم الخميس في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة جدة لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة نجران اليوم خدماتها في مقر إمارة منطقة نجران لمدة أسبوع للرجال، ولمدة يومين للنساء، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للنساء في أمانة منطقة نجران لمدة يومين.

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة الجوف يوم الثلاثاء بتقديم خدماتها للرجال والنساء في مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا، ويوم الأربعاء في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بسكاكا لمدة يوم واحد لكل منهما.

وفي منطقة حائل تقوم الوحدات المتنقلة يوم الأربعاء بتقديم خدماتها للرجال في مقر إمارة منطقة حائل لمدة يومين، فيما تواصل الوحدات المتنقلة بالمنطقة الشرقية تقديم خدماتها للنساء في مجمع العثيم بمحافظة الأحساء لمدة أسبوع.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها، حيث تعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.