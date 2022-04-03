أمير القصيم يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك

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محمد بن مسعود - الدمام - إستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مجلس الإستقبال بديوان الإمارة ببريدة اليوم وكلاء الإمارة ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام بالإمارة الذين هنأوا سموه بحلول شهر رمضان المبارك.
ودعا سموه الله تعالى أن يجعل شهر رمضان شهر خير وبركة على المملكة والأمتين العربية والإسلامية، وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع باليمن والخير والبركات، وأن يحفظ قيادتنا الرشيدة – أعزها الله – ويديم على الوطن نعمة الأمن والإيمان ويحفظه من كل مكروه.
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