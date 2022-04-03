بيت التمويل الكويتي يعلن عن الفائز بالجائزة الكبرى في سحب «لبشارة» لشهر فبراير 2022

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن بيت التمويل الكويتي – البحرين عن فوز يزيد صلاح الدين بالجائزة الشهرية الكبرى التي تبلغ قيمتها 100 ألف دولار أمريكي ضمن سحب حساب التوفير الاستثماري «لبشارة»، لشهر فبراير.

وقد أقيم السحب على الجوائز عن بُعد إلتزاماً باشتراطات السلامة من قبل فريق البحرين، والتي تضمنت: الجائزة الشهرية الكبرى بقيمة 100,000$ دولار أمريكي، و20 جائزة بقيمة إجمالية بلغت 20,000$ دولار أمريكي، بالإضافة إلى 50 جائزة من فئات «لبشارة» الخاصة، بقيمة 500$ دولار أمريكي لكل فائز.

وبهذه المناسبة، صرّح حامد مشعل، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في بيت التمويل الكويتي – البحرين بقوله: «نود بدايةً أن نتقدم بالتهنئة للسيد يزيد صلاح الدين ولجميع الفائزين معنا بثاني سحوبات حساب «لبشارة» لعام 2022، ونتطلع قُدمًا لمنح عملائنا الكرام فرصة لتحقيق أحلامهم. لذا، فإننا ندعو الجميع لفتح حساب «لبشارة» والحرص على زيادة مبلغ ومدة استثماراتهم به متمنين أن يكونوا ضمن إلى قائمة الفائزين المحظوظين في السحوبات القادمة بالإضافة إلى السحب على الجائزة الكبرى بقيمة 500،000$ دولار أمريكي في شهر يونيو المقبل.»

ومن جهته، عبر يزيد عن سعادته بهذا الفوز بقوله: «لقد كان خبر فوزي بالجائزة الكبرى مفاجأة سارة بالنسبة لي وترك عظيم الأثر في نفسي وبين أفراد عائلتي. وأود بهذه المناسبة أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى جميع منتسبي وموظفي بيت التمويل الكويتي – البحرين على جهودهم المتواصلة ومساعيهم الدؤوبة لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية. لقد شجعتني الجائزة – بلا شك – على مضاعفة استثماري في حساب «لبشارة». وعليه، أرغب بانتهاز هذه الفرصة لأدعوا الجميع للاستثمار في حساب «لبشارة» الذي يُعد أحد أفضل حسابات التوفير الاستثمارية في مملكة البحرين.»

الجدير بالذكر أن سحوبات حساب التوفير الاستثماري «لبشارة» مستمرة في رحلة نجاحها خلال العام 2022، مع جائزتين ضخمتين بقيمة 500,000$ دولار أمريكي لكلٍ منهما، و10 جوائز كبرى بقيمة 100,000$ دولار أمريكي، بالإضافة إلى 20 جائزة نقدية شهرية بقيمة 1,000$ دولار أمريكي و50 جائزة شهرية أخرى بقيمة 500$ دولار أمريكي، وذلك ضمن فئات لبشارة الخاصة «نساؤنا» و»عيالنا» و»مدخرونا» و»بطاقاتنا الائتمانية»، إلى جانب جوائز الفئة «الرقمية» المخصصة للعملاء الذين قاموا بفتح حساب لبشارة من بيت التمويل الكويتي – البحرين عن طريق أيّ من القنوات الرقمية، كتطبيق بيتك جزيل الرقمي أو منصة بيتك الإلكترونية، حيث تتوفر هذه التطبيقات على متجر «Apple Store» و «Google Play Store».

، يتأهل العملاء عند ادخارهم لمبلغ 50 دينارًا بحرينيًا أو ما يعادله بالدولار الأمريكي لمدة لا تقل عن 30 يومًا في حساب لبشارة. وعلاوة على ما الخليج 365، سيحظى العملاء المُدرجين ضمن برنامج ولاء لبشارة الحصري على فرص مضاعفة لدخول سحوبات الجائزة الكبرى حتى 3 مرات، وذلك عند زيادة مبلغ وفترة استثمارهم بالحساب.

ويُتاح حساب التوفير الاستثماري «لبشارة» للمواطنين والمقيمين في البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً أو أكثر، ويُمكن كذلك فتح الحساب للقُصّر بواسطة ولي الأمر أو الوصي القانوني، وذلك من خلال تطبيق «بيتك جزيل للصيرفة». ويُذكر أن حساب «لبشارة» متاح أيضًا للشركات على مستوى المملكة ودول مجلس التعاون، ويمكن فتحه بالدينار البحريني أو بالدولار الأمريكي.