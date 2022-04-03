استمرار الحرب في أوكرانيا وروسيا تدمر مصفاة نفط بالقرب من أوديسا

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت روسيا الأحد، أنها دمرت مصفاة للنفط بالقرب من منطقة أوديسا الساحلية كانت تستخدم في تزويد القوات الأوكرانية بالوقود بالقرب من ميكولايف.
يأتي هذا فيما أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية عن تراجع حدة الهجمات الجوية والصاروخية الروسية قائلة إن موسكو واصلت سحب وحداتها عبر شمال أوكرانيا.
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