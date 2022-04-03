مدارس ⁧‫تعليم تبوك‬⁩ تشهد انتظامًا مميزاً في أول دوام أيام شهر ⁧‫رمضان ‬⁩المبارك

محمد بن مسعود - الدمام - انتظم صباح اليوم الأحد الموافق الثاني من شهر رمضان المبارك طلاب وطالبات المدارس ورياض الأطفال في تعليم تبوك لمواصلة مسيرتهم الدراسية ضمن الفصل الدراسي الثالث للعام الدراسي الحالي .

وأكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك ماجد بن عبدالرحمن القعير أن استعدادات المدارس متواصلة وفقاً لقواعد النظام المرن لليوم الدراسي، وتبعاً لضوابط وآليات محددة في بيئة تعليمية جاذبة، مع التأكيد على تفعيل الأدوار التربوية في تهيئة الطلبة لمواصلة رحلتهم التعليمية بالشكل الأمثل في رمضان، بمشاركة الموجه التربوي في المدرسة، والمعلمين ومديري المدارس؛ وذلك لحث الطلبة على الانتظام في مدارسهم ومتابعة تحصيلهم الدراسي.

وفعّلت وزارة التعليم مبدأ الشراكة الأسرية؛ للمساهمة في استكمال وإنجاح مسيرة العملية التعليمية لأبنائهم خلال رمضان وفي العام الدراسي الحالي.