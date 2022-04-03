المياه الوطنية: 6 عقود لتنفيذ مشروعات في الطائف بأكثر من 281 مليون ريال

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت شركة المياه الوطنية ترسية ستة عقود لتنفيذ مشروعات تدعم البنية التحتية لمنظومتها البيئية في محافظة الطائف، بتكلفة تجاوزت من 281 مليون ريال.
وأكدت الشركة أن العقود الجديدة لمحافظة الطائف ستسهم في زيادة نسبة التغطية بالخدمات البيئية، والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة في المحافظة، إضافة إلى رفع الضرر البيئي في الأحياء المستهدفة.
وتشمل العقود تنفيذ خطوط فرعية وشبكات بأطول تتجاوز238 كلم طولي، لخدمة أحياء مخططات حي الرويدف وجزء من الجوهرة، والحوية، ومخططات حي العامرية.
وتأتي هذه المشاريع تنفيذًا لخطط شركة المياه الوطنية الهادفة لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للمياه، ورفع كفاءة الخدمات المائية والبيئية في الطائف، وتطويرها وفق أعلى المعايير، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء.
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