شكرا لقرائتكم خبر عن إنفاذ يفتتح شهر رمضان بـ 7 مزادات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة 7 مزادات علنية، تعرض عقارات ومنقولات في 4 مدن ومحافظات بمختلف مناطق المملكة، وذلك خلال المدة من 1 إلى 21 أبريل 2022م. وتعرض المزادات 46 أصلًا من العقارات والمنقولات تتمثل في أراضٍ تجارية وسكنية، ومجمع فلل، وعمائر تجارية وسكنية ومجوهرات وحُلي متعددة الأصناف، وتبدأ المزادات بمزاد فيحاء الرياض الإلكتروني الذي يستعرض 7 عقارات متعددة بمدينة الرياض، ومزاد طويق الإلكتروني الذي يستعرض عقاراً بحي طويق بالرياض، ومزاد مزايا مكة الإلكتروني الذي يُقام على عقارين بمكة المكرمة، ومزاد مستقبل طيبة الحضوري الذي يعرض 4 عقارات بعدة أحياء على مستوى المدينة المنورة، ومزاد مشارف مكة الإلكتروني الذي يستعرض 7 عقارات متنوعة بمكة المكرمة، ومزادات الشرقية الإلكترونية التي تعرض 8 عقارات بالمنطقة الشرقية، وأخيرًا مزاد المنقولات الذي يقام على 17 صنفًا من الذهب والمجوهرات بأحجام وأنواع مختلفة بمدينة الرياض. ويعد "إنفاذ" بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي يسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو الترِكات الخاصة والأفراد، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الإلكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.