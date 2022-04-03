شكرا لقرائتكم خبر عن صنع في السعودية يختتم مشاركته في معرض الخمسة الكبار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم "صنع في السعودية" مشاركته كراعٍ ذهبي في معرض "الخمسة الكبار" 2022 بالرياض، الذي أُقيم في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، خلال الفترة من 28 - 31 مارس 2022م، وافتتحه نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل، ويهدف لاستعراض أحدث التقنيات والابتكارات والحلول المُستدامة لقطاع البناء والإنشاءات.

وتمثّلت هذه المشاركة في قيام عدد من الشركات والجهات المتخصصة، بتشكيل حضور بارز ولافت في هذه الفعالية، التي أسهمت في عكس وإبراز ما تحظى به بيئة القطاع الصناعي الاستثمارية، من تطوير لخدمة صناعة البناء والتشييد في المملكة، ولكون هذا "المعرض" يُعد منصّة كبرى لترويج منتجات المنشآت وإبراز جودتها المنافسة، وضمّ المعرض لهذا العام ما يقارب أكثر من 1000 عارض محلي ودولي من 35 دولة، لعرض عدد كبير من الحلول المُبتكرة والمنتجات الخاصّة بالبناء.

وتعد مشاركة "صنع في السعودية" أحد مبادرات هيئة تنمية الصادرات السعودية المُنبثقة من برنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية "ندلب"، امتداداً لمُشاركاته السابقة في العديد من المحافل المحلية والإقليمية والدولية من مؤتمرات ومعارض وغيرها لتعزير مكانة وقيمة المنتج المحلي، كما صاحب هذه المشاركة انطلاق الحملة التسويقية "نصنع فخرنا" بمناسبة ذكرى مرور عام على "صنع في السعودية" الذي أطلقه معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر الخريّف برعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في 28 مارس 2021 ليشهد اليوم عددًا من المنجزات والأرقام الداعمة لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.