القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج يستقبل مجلس الإدارة الجديد للنقابة الوطنية لعمال طيران الخليج

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لطيران الخليج القبطان وليد العلوي مؤخراً أعضاء مجلس الإدارة الجديد للنقابة الوطنية لعمال طيران الخليج، ممثلة برئيسها الجديد محمد الرميثي.

وقد أثنى القبطان العلوي على دور نقابات الناقلة الوطنية في التشجيع على تطوير القوى العاملة بالناقلة وتحسين أدائها، وفي تقوية أواصر اللحمة والانتماء بين أفراد أسرة طيران الخليج الممتدة.

من جانبه، أثنى الرميثي على سياسة الباب المفتوح التي تنتهجها الإدارة التنفيذية للناقلة، وحرصها الدائم على اللقاء الدوري بممثلي النقابة، والتي تشمل في عضويتها مختلف موظفي الناقلة الوطنية على اختلاف وظائفهم.

الجدير بالذكر أن الإدارة التنفيذية لطيران الخليج تحرص على متابعة والاستماع لجميع ما يختص بشئون موظفي الناقلة الوطنية؛ بالإضافة إلى حرصها على تطوير موظفيها للارتقاء بكفاءاتهم بما يصب في مصلحتهم بصورة خاصة، ومصلحة طيران الخليج بشكل أشمل.

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