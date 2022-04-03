محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمقر الإمارة اليوم، منسوبي الإمارة الذين هنأوا سموه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.
وبادلهم سموه التهنئة بالشهر الكريم، سائلًا الله تعالى أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام.
حضر الاستقبال وكيل الإمارة الدكتور خالد البتال، والوكلاء المساعدون ومديرو الإدارات، وعدد من الموظفين.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر أمير المنطقة الشرقية يستقبل منسوبي الإمارة المهنئين بشهر رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.