أمير المنطقة الشرقية يستقبل منسوبي الإمارة المهنئين بشهر رمضان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمقر الإمارة اليوم، منسوبي الإمارة الذين هنأوا سموه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وبادلهم سموه التهنئة بالشهر الكريم، سائلًا الله تعالى أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام.

حضر الاستقبال وكيل الإمارة الدكتور خالد البتال، والوكلاء المساعدون ومديرو الإدارات، وعدد من الموظفين.