محمد بن مسعود - الدمام - شاهد:”فيديو ” …وسط صراخ الاطفال بموقف مؤلم ..امرأة توثق لحظة صدم سائق سيارتها عمدًا وفر هارباً

وثقت امرأة مقطع فيديو من داخل سيارتها يظهر تعمد سائق صدمها بسيارته. وكشف الفيديو عن قيام السائق بالرجوع بسيارته إلى الخلف فيما تعالى الصراخ داخل السيارة.

ولم تكن المرأة بمفردها إذ ظهرت أصوات أخرى بجانبها ويبدو أنها لأطفال.

وكان واضحا أن الأطفال داخل السيارة يرتعدون خوفا كلما اقتربت المركبة منهم أكثر أثناء رجوعها للخلف .

وبعد أن تعمد السائق الاصطدام بالسيارة لاذ بالفرار بسيارته من موقع الحادث

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