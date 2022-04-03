اخبار الخليج – تحت رعاية سمو النقيب الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة ‏انطلاق البطولة الرمضانية لكرة القدم للضباط بنسختها الخامسة

محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق تحت رعاية سمو النقيب الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة مساء يوم الاثنين 4 ‏أبريل 2022م البطولة الرمضانية لكرة القدم للضباط ‏بنسختها الخامسة التي تنظمها المدفعية ‏الملكية بمشاركة عدد من أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين والتي تستمر لغاية 25 أبريل ‏‏2022م، وستقام على ملعب المدفعية الملكية.‏

وسيلتقي في المباراة الافتتاحية للبطولة ضمن الجولة الأولى من المجموعة الأولى فريق الحرس ‏الملكي مع معسكر الرفاع، ووصيف النسخة الرابعة فريق سلاح البحرية الملكي البحريني مع ‏فريق معسكر الجبل.‏

وستتواصل منافسات الجولة الأولى في يوم الثلاثاء 5 أبريل 2022م، حيث يلتقي من المجموعة ‏الثانية فريقي القوة الخاصة الملكية مع معسكر المحرق، وتليها مباراة فريق الدروع الملكية مع ‏معسكر الفاتح.‏

وتختتم منافسات الجولة الأولى والتي ستقام يوم الأربعاء 6 أبريل 2022م من المجموعة الثالثة ‏بملاقاة فريق الكتيبة الخاصة مع وحدة الشرطة العسكرية الملكية، فيما يواجه بطل النسخة الرابعة فريق ‏سلاح الجو الملكي البحريني فريق معسكر الصمان.‏