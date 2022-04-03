اخبار الخليج – تحت رعاية سمو النقيب الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة ‏انطلاق البطولة الرمضانية لكرة القدم للضباط بنسختها الخامسة

محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق تحت رعاية سمو النقيب الشيخ محمد بن سلمان بن حمد آل خليفة مساء يوم الاثنين 4 أبريل 2022م البطولة الرمضانية لكرة القدم للضباط بنسختها الخامسة التي تنظمها المدفعية الملكية بمشاركة عدد من أسلحة ووحدات قوة دفاع البحرين والتي تستمر لغاية 25 أبريل 2022م، وستقام على ملعب المدفعية الملكية.
وسيلتقي في المباراة الافتتاحية للبطولة ضمن الجولة الأولى من المجموعة الأولى فريق الحرس الملكي مع معسكر الرفاع، ووصيف النسخة الرابعة فريق سلاح البحرية الملكي البحريني مع فريق معسكر الجبل.
وستتواصل منافسات الجولة الأولى في يوم الثلاثاء 5 أبريل 2022م، حيث يلتقي من المجموعة الثانية فريقي القوة الخاصة الملكية مع معسكر المحرق، وتليها مباراة فريق الدروع الملكية مع معسكر الفاتح.
وتختتم منافسات الجولة الأولى والتي ستقام يوم الأربعاء 6 أبريل 2022م من المجموعة الثالثة بملاقاة فريق الكتيبة الخاصة مع وحدة الشرطة العسكرية الملكية، فيما يواجه بطل النسخة الرابعة فريق سلاح الجو الملكي البحريني فريق معسكر الصمان.
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