«فيفا» يعلن قيمة الجوائز المالية للمنتخبات المشاركة في كأس العالم

محمد بن مسعود - الدمام - أوضح الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، قيمة الجوائز المالية التي ستحصل عليها المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم المزمع في قطر خلال الفترة من 21 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر المقبلين. وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم، إن بطل العرس العالمي المقبل سينال 42 مليون دولار، فيما سيحصل الوصيف على 30 مليون دولار، وصاحب المركز الثالث على 27 مليون دولار.

كما ستحصل باقي المنتخبات الأخرى المشاركة في البطولة على الجوائز التالية: صاحب المركز الرابع: 25 مليون دولار. أصحاب المراكز من 5 إلى 8: 17 مليون دولار لكل منتخب. أصحاب المراكز من 9 إلى 16: 13 مليون دولار لكل منتخب. أصحاب المراكز من 17 إلى 32: 9 ملايين دولار لكل منتخب. وأضاف “فيفا” أن جميع المنتخبات المتأهلة لنهائيات مونديال قطر، ستنال مبلغًا قدره 1.5 مليون دولار من أجل التحضير للبطولة العالمية.