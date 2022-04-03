اخبار الخليج – وزير الصناعة والتجارة والسياحة يستقبل رئيس وأعضاء جمعية رجال الأعمال البحرينية

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – مثنياً على عطائه الذي أمتد إلى 30 عاماً.. وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات يقوم بزيارة لرئيس المجلس الوطني للفنون

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