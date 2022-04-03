شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ رئيس السنغال بذكرى الاستقلال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس ، ولحكومة وشعب جمهورية السنغال الشقيق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للرئيس ماكي سال، رئيس جمهورية السنغال، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس ، ولحكومة وشعب جمهورية السنغال الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.