اخبار دوليه – بيونغيانغ تحذر كوريا الجنوبية بعد «التهديدات الصاروخية»

محمد بن مسعود - الدمام - أدانت كوريا الشمالية تصريحات وزير الدفاع الكوري الجنوبي بشأن قدرة بلاده على توجيه ضربات لكوريا الشمالية وحذرت من أنها ستدمر أهدافا رئيسية في سول إذا قامت كوريا الجنوبية بأي «عمل عسكري خطير» مثل شن هجوم وقائي.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية عن كيم يو جونغ شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قولها في بيان إن تصريحات وزير الدفاع الكوري الجنوبي سوه ووك «أدت لتفاقم سوء العلاقات بين الكوريتين والتوتر العسكري في شبه الجزيرة الكورية».

ويأتي ذلك بعد أن قال سوه يوم الجمعة إن جيش بلاده يملك مجموعة متنوعة من الصواريخ ذات مدى إطلاق ودقة وقوة محسنة بشكل كبير مع «القدرة على إصابة أي هدف بدقة وسرعة في كوريا الشمالية».

وقال سوه إن الوزارة ستدعم بشكل فعال الجيش لضمان امتلاكه القدرة على الرد بقوة ساحقة على التهديدات الصاروخية الكورية الشمالية. ووصف كوريا الشمالية بأنها «عدو».

وقالت كيم نائبة مدير إدارة اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري إن بلادها «ستعيد النظر في أمور كثيرة « وإن كوريا الجنوبية «قد تواجه تهديدا خطيرا» بسبب هذه التصريحات.