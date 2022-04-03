اخبار دوليه – موسكو: موقفنا من مسألتي القرم ودونباس لم يتغير

محمد بن مسعود - الدمام - قال كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي، يوم الأحد، إن موقف بلاده من مسألتي القرم ودونباس لم يتغير.

وأكد ميدينسكي أنه «لا توجد مسودة اتفاق سلام جاهزة لعقد أي اجتماع على مستوى كبير».

وأضاف أن «المحادثات مع أوكرانيا ستستأنف يوم الاثنين»، وفقما نقلت «رويترز».

وكانت المخابرات العسكرية البريطانية، قد قالت يوم الأحد إن القوات البحرية الروسية تواصل حصار الساحل الأوكراني على البحر الأسود وبحر آزوف، مما يمنع إعادة التزود بالإمدادات عن طريق البحر.

وتحتفظ روسيا بالقدرة على محاولة تنفيذ إنزال برمائي، لكن من المرجح أن تنطوي مثل هذه العملية على مخاطر عالية بسبب الوقت المتاح للقوات الأوكرانية للاستعداد، حسبما قالت وزارة الدفاع في تغريدة على تويتر بنشرة دورية.

وأوضحت الوزارة أن «الألغام في البحر الأسود تشكل خطرا جسيما على النشاط البحري».

وبيّن تقرير الوزارة أن مصدر الألغام غير واضح، لكن من شبه المؤكد أن وجودها نتيجة للنشاط البحري لروسيا في المنطقة.