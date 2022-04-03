«بنك الإسكان» يرقّي عدد من موظفيه إلى مناصب إدارية عليا 

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن بنك الإسكان عدداً من الترقيات بين صفوف موظفيه إلى مناصب إدارية عليا، في خطوة تعكس نجاح البنك في بناء كوادره والحفاظ عليهم وتفعيل قدراتهم وإطلاق امكانياتهم. وكذلك سعياً منه لتدعيم المناصب بالكفاءات والاستفادة من الخبرات التي اثبتت جدارتها من خلال عملهم في مواقع العمل المختلفة.

وقال مدير عام البنك، الدكتور خالد عبدالله :»بناءً على توجيهات ودعم سعادة وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر، وضمن خطة البنك لسياسة إحلال القيادات البحرينية الشابة في الإدارة، يحرص البنك على اعداد موظفيه للترقي بحسب الخطط الوظيفية لكل موقع، وذلك بتعزيز قدرات الموظفين بالمسئوليات التي تصقلهم، بالإضافة إلى توفير البرامج التدريبية التي تطور مهاراتهم ومعرفتهم وفق الاتجاهات الحديثة في كل مجال.»

وتمت ترقية كل من مها ابراهيم إلى مدير أول بإدارة الرقابة المالية، أحمد سميعي إلى مدير أول بإدارة العقارات والصيانة. كما تمت ترقية كل من فاطمة كايد إلى مدير فرع الدبلوماسية، لطيفة السعدون إلى مدير إدارة الإتصالات المؤسسية، سبأ العباسي إلى مدير بإدارة المخاطر.

ويشار إلى أن الذين تمت ترقيتهم ممن ذوي الخبرات والمؤهلات العملية والمصرفية التي اكتسبوها على مدى سنوات من العمل في بنك الإسكان والقطاع المصرفي بصورة عامة، والذين اثبتوا جدارتهم ومهاراتهم في إدارة العمل بصورة خاصة.وان من شأن هذه الترقيات ان تحفز العاملين على بذل مزيد من الجهد والعطاء ورفع مستوى الخدمات التي يقدمها البنك لعملائه الكرام.