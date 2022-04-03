البرازيل.. انهيارات طينية تقتل 14 في ريو دي جانيرو

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
تسببت الأمطار الغزيرة بولاية ريو دي جانيرو البرازيلية، في انهيارات طينية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 14 شخصا.
وذكرت السلطات المحلية، أن “ريو دي جانيرو شهدت طقسا سيئا خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث قتلت الانهيارات الأرضية والفيضانات نحو 240 شخصا في شهر واحد تقريبا في منطقة بتروبوليس الشمالية في التلال المطلة على ريو دي جانيرو”.
وقال لوتشيانو فيدال، رئيس بلدية باراتي، لـ”رويترز”: “لدينا أكثر من 70 أسرة بلا مأوى. نوفر ملاجئ ونستأجر نزلا لهؤلاء الأشخاص”.
وأضاف أن “الانهيارات الطينية أغلقت شوارع وعزلت مناطق من المدينة كما انقطعت الكهرباء عن أحياء بأكملها في المدينة الساحلية التي تعد منطقة جذب سياحي”.
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