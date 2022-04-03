اخبار الخليج – الأرصاد: الطقس معتدل مع كميات متفاوتة من السحب

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم في مملكة البحرين سيكون بإذن الله تعالى معتدلا مع كميات متفاوتة من السحب.

الرياح: شمالية غربية بوجه عام من 5 إلى 8 عقد وتصل من 10إلى 15عقدة أحيانًا خلال النهار.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاث اقدام.

درجة الحرارة: العظمى 35 درجة مئوية والصغرى 18 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 75% والصغرى 20%.