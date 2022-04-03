الهند تسجل 1096 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس سجلت الهند خلال الساعات ال24 الماضية, 1096 إصابات جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و81 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة الهندية بأن العدد الإجمالي للاصابات بلغ 43 مليونو131 الف اصابة , و521 الف و345 حالة وفاة .

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