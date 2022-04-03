“ولاء” توقع عقد مع “أرامكو” لتقديم تغطية تأمينية لمنتجات الطاقة والممتلكات والمركبات والبحري

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أعلنت شركة ولاء للتأمين التعاوني عن توقيع اتفاقية تأمينية مع شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو” لتقديم تغطية تأمينية لمنتجات الطاقة والممتلكات والمركبات والبحري ومنتجات أخرى. وتزيد قيمة عن 5% من إجمالي أقساط التأمين لشركة ولاء للتأمين التعاوني للعام المالي2021م. وتوقعت الشركة ان يكون للعقد تأثير إيجابي على نتائج الشركة المالية لعام 2022م.

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