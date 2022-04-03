محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. الشيخ “الشثري” يوضح طريقة التعامل مع الانفتاح والتغيرات في المملكة وفقًا للأحكام الشرعية (فيديو)

أوضح الشيخ سعد الشثري، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار في الديوان الملكي، مساء السبت، الطريقة التي يجب أن يتم التعامل بها مع الانفتاح والتغيرات الحالية في المملكة وفقاً للأحكام الشرعية.

مخالطة النبي للناس

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وقال “الشثري” خلال مقابلته في برنامج “الليوان” المذاع على قناة “روتانا خليجية”: “نحن عندنا أحكامًا شرعية واضحة في هذا الباب؛ فالسيرة النبوية خالط فيها النبي الناس على اختلاف أديانهم واختلاف منازلهم”.

وأضاف: “كيف كان النبي يتعامل مع الجميع، أخلاق فاضلة وكرم في التعامل، مراعاة للشعور وفي نفس الوقت إيضاح لصوت الحق، فهذا كله يدلك على طريقة للتعامل مع الجميع”.

التعامل مع الأجنبي ليس وليد الساعة

وتابع “الشثري” : “القول بأننا أول مرة نتعامل مع الأجنبي غير صحيح، فنحن في كل الأزمان وأسفارنا يرد الناس إلينا، والتعامل مع الأجنبي ليس وليد الساعة ولم يأت مع السياحة فقط”.

وأشار إلى أن “تعاملنا السابق يدل أن هناك قدرة في تعامل الناس مع هذا الباب، ألم يتعامل الناس مع الأجانب في بلدانهم عندما سافروا إليهم، فالتعامل مع غير المسلم والأجنبي ليس وليد الساعة”.

نستفيد مما يكون عندهم

ورأى “الشثري” أن “التخوف لا ينبغي أن يكون بل يجب أن نكون مؤثرين تأثيرًا إيجابيًا، أن نخالط وأن نحرص على إيصال ما لدينا من مفاهيم وأن نستفيد مما يكون عندهم مما يعود علينا بالنفع”.

وختم عضو “كبار العلماء”، بقوله: “ليس عندنا ضعف في عقائدنا ولا في طرحنا بل عندنا من الحجة المقنعة ومن الدليل الواضح ومن الأساليب الحياتية التي تجع الناس ينبهرون بما لدينا”.