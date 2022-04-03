“جبل عمر” توقع اتفاقية تنفيذ ملزمة بشأن تسوية أصول صندوق الإنماء مكة العقاري

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أعلنت شركة جبل عمر للتطوير عن إبرامها لاتفاقية تنفيذ ملزمة بشأن تسوية شاملة فيما يتصل بأصول صندوق الإنماء مكة العقاري والحقوق والالتزامات المرتبطة بها مقابل إصدار أسهم جديدة لمالكي وحدات الصندوق في الشركة.

واتفق الطرفان على تسوية جميع الحقوق والالتزامات المتصلة بالصندوق وذلك من خلال قيام الشركة بإصدار 225 مليون سهم جديد في الشركة لصالح مالكي وحدات الصندوق وفق معامل المبادلة المحدد بـ 0,442 سهم جديد في الشركة مقابل كل وحدة من وحدات من الصندوق (باستثناء الشركة بصفتها مالك وحدات) وذلك من خلال زيادة رأس مال الشركة من 9.29 مليار ريال إلى 11.54 مليار ريال.

وكمقابل لإصدار الأسهم الجديدة لصالح مالكي وحدات الصندوق سيتم تحويل ملكية أصول الصندوق للشركة والتنازل عن أي حقوق مرتبطة بها وفق الاتفاقيات المتعلقة بالصندوق، بما في ذلك حقوق الملكية وأي حقوق أخرى متعلقة بأصول الصندوق يتمتع بها الصندوق وعدد من الأطراف المعنية بالصندوق بالإضافة إلى فك الرهن عن العقارات المرهونة وإلغاء كافة الضمانات المقدمة من قبل الشركة لصالح الصندوق. وبموجب أحكام الاتفاقية الملزمة سيكون إتمام الصفقة بمثابة مخالصة وتسوية نهائية بين الشركة والصندوق وعدد من الأطراف المعنية بالصندوق.