“أسمنت اليمامة” توقع اتفاقية تمويل بنكي مع “الأهلي السعودي” بقيمة 1.66 مليار ريال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

أعلنت شركة أسمنت اليمامة توقيع اتفاقية تمويل بنكي مع البنك الأهلي السعودي.

وبلغت قيمة التمويل 1,663 مليون ريال (متوافق مع الشريعة الإسلامية) عبارة عن تمويل طويل الأجل بقيمة 800 مليون ريال، إعادة تمويل جزء من قروض قائمة طويلة الأجل بقيمة 563 مليون ريال، وتمويل قصير الأجل بقيمة 300 مليون ريال.

وأوضحت الشركة إن الهدف من التمويل لغرض تمويل نقل وتركيب الخط السابع من المصنع القديم في جنوب مدينة الرياض إلى موقع المصنع الجديد في الحلال الشمالية بمحافظة الخرج التابعة لمنطقة الرياض، وتبلغ طاقة الخط الإنتاجية 10 آلاف طن/ كلنكر يوميا وبذلك ستصل الطاقة الانتاجية بنهاية عام 2024م في الموقع الجديد 30 الف طن/ كلنكر يومياً، سداد جزء من التزام القرض القائم، تحسين الكفاءة المالية، وتمويل رأس المال العامل.