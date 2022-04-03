محمد بن مسعود - الدمام - شاهد .. انفجارات تهز مدينة أوديسا الاستراتيجية في أوكرانيا (فيديو)

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، بدويّ انفجارات متعددة في مدينة أوديسا الساحلية جنوبي أوكرانيا، يوم الأحد.

وقالت “رويترز”، إن دخانا شوهد يتصاعد بمدينة أوديسا في الساعات الأولى من صباح الأحد.

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أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية تراجع حدة الهجمات الجوية والصاروخية الروسية قائلة إن موسكو واصلت سحب وحداتها عبر شمال أوكرانيا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للانفجارات التي قالوا إنها حدثت في أوديسا، في حين لم تعلن معلومات رسمية عن الهجوم الروسي.

وتعد أوديسا بموقعها الاستراتيجي ومينائها هدفا رئيسيا للقوات الروسية في العملية في العملية العسكرية التي تنفذها في أوكرانيا، وكانت مسرحا لعدة مواجهات مؤخرا بين القوات الأوكرانية والروسية.