نصيحة مهمة لمنع اختراق حسابك في أبشر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
نصح الخبير التقني سالم الحربي مستخدمي منصة أبشر، بعدم الإفصاح عن كلمة المرور والكود لأي شخص.
وقال الحربي، عبر حسابه في “تويتر”: “بسبب كثرة حالات اختراق كلمة مرور أبشر لا بد أن تعرف شي واحد أن كلمة مرور أبشر والكود الذي يصلك في رسالة نصيه لا يوجد أي موظف بالدولة يطلبها منك حتى لو كان أعلى مسؤول”.
وأضاف الحربي: “حتى لو تعرض حسابك لمشكلة أو تعرض للسرقة فإن الدعم في وزارة الداخلية يقولون لك اتجه إلى أقرب خدمه ذاتية ورجع حسابك”.
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