سريلانكا تحجب وسائل التواصل الاجتماعي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

حظرت سريلانكا، اليوم، وسائل التواصل الاجتماعي، لمحاولة وقف الاحتجاجات المتصاعدة ضد الرئيس على خلفية أزمة اقتصادية حادة.

وقال موقع “نت بلوكس”، الذي يتخذ لندن مقرا ويراقب عمليات حجب الإنترنت عبر العالم، إن “سريلانكا فرضت حظراً وطنياً على وسائل التواصل الاجتماعي، عبر تقييد الوصول إلى منصات مثل تويتر وفيسبوك وواتساب ويوتيوب وإنستغرام”.