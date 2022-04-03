خرائط تباعدية لمواقف السيارات في مداخل مكة

كشف قائد قوات أمن العمرة اللواء محمد البسامي لـ«دوت الخليج» أن خطة قوات أمن العمرة تدار منذ نهاية الموسم الماضي وتراجع فيها التقارير والإحصائيات، ‏ولذلك روعي فيها توزيع القوة البشرية والآلية لكي تعمل كافة الخطط بكفاءة عالية.

كثافة عالية

وتوقع اللواء البسامي أن يشهد موسم رمضان لهذا العام الذي يأتي بعد جائحة كورونا كثافة عالية من قدوم المعتمرين وقاصدي بيت الله الحرام، مشددا على الجاهزية لتقديم أرقى الخدمات وفق الترتيبات المتكاملة لينعم ضيوف الرحمن بتأدية النسك والشعائر

بأمن وأمان وراحة واطمئنان.

محطات النقل

أضاف قائد قوات أمن العمرة أن محطات النقل العام وبالتنسيق مع كافة الشركاء تعمل الآن على توفير الممكنات لتكون رافدا من روافد توزيع الكثافة على الحرم من مختلف الجهات لتخفيف الضغط على الجهة الجنوبية أثناء الخروج من الصلوات.

سلامة المشاة

من جانبه، أكد مساعد قائد قوات أمن العمرة لشؤون المرور اللواء سلمان الجميعي لـ«دوت الخليج» أن أبرز المستجدات لسلامة الحركة المرورية التي سيتم تنفيذها في موسم العمرة الحالي تتعلق بالتركيزعلى النقل العام بشكل كبير مع شركاء النجاح بكافة الجهات وبتوجيه من إمارة مكة المكرمة.

وأشار إلى أن هناك لجنة لمتابعة النقل العام، وهناك خرائط تباعدية لمواقف السيارات بمداخل مكة المكرمة وداخل العاصمة المقدسة حتى يستطيع المستفيد الوصول للموقف الذي يرغب فيه عن طريق خرائط «قوقل» بيسر وسهولة، وبالتالي تقليل زمن الرحلة ومن المستجدات أيضا منع دخول الدراجات النارية من الدائري الثالث للمنطقة المركزية حفاظا على سلامة المشاة.

أهداف منشودة

وتوقع اللواء الجميعي الالتزام من الجميع بالخطط المرورية والأمنية بقيادة قوات العمرة للوصول إلى الأهداف المنشودة وتحقيق نجاح الموسم أسوة بالأعوام السابقة، مضيفا أن نظام المرور سيطبق بصورة عادلة على المخالفين للأنظمة والتعليمات.