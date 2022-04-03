محمد بن مسعود - الدمام - أجمل مذيعة مصرية تتعرض لتعذيب وحشي واجبارها على النوم في الحمام .. ستنصدم عندما تعرف السبب

اعاد ناشطون نشر الاحتفال الذي قامت به الإعلامية والمذيعة المصرية الجميلة آلاء عبد العزيز، عبر حسابها على موقع فيسبوك، وذلك بعد صدور حكم الخلع من زوجها.

وكتبت المذيعة آلاء عبدالعزيز، مبتهجة: «أخيرًا.. مافرحتش يوم فرحي زي يوم حكم الخلع ما صدر، عاوزاكم تباركوا لي بقى»، وانهالت تعليقات المتابعين بغزارة على منشور المذيعة بقناة الحدث الاخبارية، متسائلين عن المعاناة التي تحدثت عنها في منشورها.

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لترد الإعلامية المصرية الجميلة قائلة إنها لم تعيش مع زوجها في استقرار سوى شهرين فقط بعد الزواج، وبعد ذلك بدأت الغيرة تسيطر عليه، مما دفعه لمنعها من الخروج من المنزل وحبسها داخله. بعد معاناة سنتين لمحاولة نيل الحرية.

وصدمتاتلاعلامية الححسناء جمهورها بعد أن كشفت أنه كان يطفئ السجائر في جسدها، ويشبعها ضربا بطريقة وحشية لقنها ضربًا مبرحًا، ويجبرها على اللجوء إلى النوم داخل الحمام، للهروب منه.

وأضافت بأنه كان يقوم بإشعال النيران من أسفل باب الحمام؛ لكي تختنق وتخرج.

مردفة إنها بعد الخروج من الحمام كان يبرحها ضربَا بشكل لا يتحمله أحد، والغريب في الأمر هو أن أفراد أسرتها تخلوا عنها، ولم تجد أي مساندة منهم، فكان الجميع يطالبها بالعودة لمنزل الزوجية دون أن تتكلم.

وآلاء عبد العزيز، هي مذيعة وإعلامية مصرية، قدمت العديد من البرامج على قناة «الحدث اليوم»، كما عملت مقدمة برنامج «الأكيلة»، ومقدمة برنامج «صباحك سكر مع آلاء»، وغيرهما من البرامج التلفزيونية.