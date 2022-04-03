محمد بن مسعود - الدمام - أجمل مذيعة مصرية تتعرض لتعذيب وحشي واجبارها على النوم في الحمام .. ستنصدم عندما تعرف السبب
اعاد ناشطون نشر الاحتفال الذي قامت به الإعلامية والمذيعة المصرية الجميلة آلاء عبد العزيز، عبر حسابها على موقع فيسبوك، وذلك بعد صدور حكم الخلع من زوجها.
وكتبت المذيعة آلاء عبدالعزيز، مبتهجة: «أخيرًا.. مافرحتش يوم فرحي زي يوم حكم الخلع ما صدر، عاوزاكم تباركوا لي بقى»، وانهالت تعليقات المتابعين بغزارة على منشور المذيعة بقناة الحدث الاخبارية، متسائلين عن المعاناة التي تحدثت عنها في منشورها.
تكملة الخبر في الأسفل
قد يهمك ايضاً
لترد الإعلامية المصرية الجميلة قائلة إنها لم تعيش مع زوجها في استقرار سوى شهرين فقط بعد الزواج، وبعد ذلك بدأت الغيرة تسيطر عليه، مما دفعه لمنعها من الخروج من المنزل وحبسها داخله. بعد معاناة سنتين لمحاولة نيل الحرية.
وصدمتاتلاعلامية الححسناء جمهورها بعد أن كشفت أنه كان يطفئ السجائر في جسدها، ويشبعها ضربا بطريقة وحشية لقنها ضربًا مبرحًا، ويجبرها على اللجوء إلى النوم داخل الحمام، للهروب منه.
وأضافت بأنه كان يقوم بإشعال النيران من أسفل باب الحمام؛ لكي تختنق وتخرج.
مردفة إنها بعد الخروج من الحمام كان يبرحها ضربَا بشكل لا يتحمله أحد، والغريب في الأمر هو أن أفراد أسرتها تخلوا عنها، ولم تجد أي مساندة منهم، فكان الجميع يطالبها بالعودة لمنزل الزوجية دون أن تتكلم.
وآلاء عبد العزيز، هي مذيعة وإعلامية مصرية، قدمت العديد من البرامج على قناة «الحدث اليوم»، كما عملت مقدمة برنامج «الأكيلة»، ومقدمة برنامج «صباحك سكر مع آلاء»، وغيرهما من البرامج التلفزيونية.
قد يهمك أيضاً :-
- أردوغان في الصف الإسرائيلي..ويصف المقاومة الفلسطينة بالإرهاب!
- رئاسة المسجد النبوي تدشن مبادرة “تمكين” لزائري المسجد النبوي الشريف
- «إنفينيتي» شريك السيارات الرسمي لبطولة أرامكو السعودية النسائية الدولية للجولف في نسختها الثالثة
- مصر تخطط لإصدار أول صكوك سيادية قبل نهاية يونيو
- «عكاظ» ترصد..539 مليار ريال أرباح الشركات المدرجة بنهاية 2021
كانت هذه تفاصيل خبر أجمل مذيعة مصرية تتعرض لتعذيب وحشي واجبارها على النوم في الحمام .. ستنصدم عندما تعرف السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.