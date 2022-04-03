أردوغان في الصف الإسرائيلي..ويصف المقاومة الفلسطينة بالإرهاب!

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، العمليات التي وقعت في أراض تحتلها إسرائيل في الأيام الأخيرة، وقدم تعازيه لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل للجرحى، وفق وكالة الأنباء التركية “الأناضول”

ووصف أردوغان العمليات، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، بأنها “هجمات إرهابية شنيعة”

وشدد أردوغان، لهرتسوغ، على أهمية عدم منع الفلسطينيين من دخول المسجد الأقصى خلال شهر رمضان

واعتبر الرئيس التركي التصريحات المتعقلة بإسرائيل وفلسطين قيّمة للغاية من أجل تخفيف التوتر، قائلا “من…..

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