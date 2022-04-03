«عكاظ» ترصد..539 مليار ريال أرباح الشركات المدرجة بنهاية 2021

محمد بن مسعود - الدمام - كشف رصد أجرته «عكاظ» أن إجمالي أرباح الشركات المدرجة ممن حققت أرباحاً بنهاية عام 2021 بلغت نحو 539.28 مليار ريال (تجاوزت نصف تريليون ريال)، توزعت على 151 شركة مدرجة في سوق المؤشر الرئيسي «تاسي»، من أصل 215 شركة مدرجة.

فيما بلغت أرباح الشركات للربع الرابع من العام الماضي 2021 نحو 147.85 مليار ريال، بارتفاع نسبته 105% مقارنة بالربع الرابع من عام 2020 التي بلغت آنذاك 75.61 مليار ريال، تقسمت على 121 شركة، منها 23 شركة تحولت للربحية مقارنة بخسائر سجلتها في الربع الرابع من عام 2020.

وكان يوم (الخميس) الماضي، هو المهلة النهائية للشركات لإعلان نتائج العام المالي لعام 2021 للشركات، والتي استمرت لمدة 3 أشهر (تنتهي بنهاية الربع الأول من العام الحالي 2022)، فيما تبدأ اليوم (الأحد) فترة الإعلانات لنتائج الربع الأول من العام الحالي 2022 لتستمر حتى 30 جلسة تداول، وتنتهي في شهر مايو القادم.

وكان المؤشر قد أنهى تداولاته في الربع الأول من العام الحالي مرتفعا بنسبة 16%، بما يعادل نحو 1808 نقاط، مغلقاً عند 13090 نقطة، مقارنة بإغلاقه عند 11282 نقطة بنهاية عام 2021، وسجل مؤشر السوق بذلك أعلى إغلاق منذ الربع الأول 2006، إذ أغلق آنذاك عند 17060 نقطة، ليحقق أكبر مكاسب من حيث النقاط منذ الربع الرابع 2007.

وشهد هذا الربع أحداثاً عدة، أبرزها الأزمة الروسية الأوكرانية التي أدت إلى ارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية، إذ تجاوز خام برنت الـ 139 دولاراً للبرميل، ونتيجة لارتفاع أسعار النفط سجل سهم «أرامكو السعودية» أعلى مستوياته منذ الإدراج في السوق عند 46 ريالاً خلال هذا الربع، كما تم نقل 4% من أسهم شركة أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة، لتصبح شركة أرامكو الأعلى وزناً في المؤشر، ويبلغ عدد أسهمها الحرة نحو 11.54 مليار سهم، تعادل 5.77% من إجمالي أسهم الشركة البالغة 200 مليار سهم.