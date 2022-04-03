سوق العمل الأمريكية تبدأ التعافي من كورونا

في المجمل، أظهر تقرير الوظائف غير الزراعية الشهري المعياري للحكومة الصادر (الجمعة) أنه من خلال عدة مقاييس، من بينها العدد الإجمالي للعاطلين الذي انخفض إلى أقل من 6 ملايين ومعدل البطالة الذي بلغ 3.6%، فإن سوق العمل الأمريكية تعافت بشكل شبه تام من الضربة المدمرة التي حدثت في أول شهرين من الجائحة عندما تم طرد 22 مليون شخص من العمل.
وقال وزير العمل الأمريكي مارتي والش في مقابلة: «ما زالت هناك تحديات.. لكن يمكنكم الإحساس بتغيير الحالة المزاجية للبلاد».
كما أظهر التقرير أن المرض نفسه كان له أقل تأثير على سلوك العمال منذ بدء الجائحة.
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